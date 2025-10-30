PODCAST CANLI YAYIN
Adana’da lise öğrencilerine parkta bıçaklı saldırı! O anlar kamerada

Adana’nın Yüreğir ilçesinde parkta oturan üç lise öğrencisi, tartıştıkları kalabalık bir grup tarafından dövülüp bıçaklandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı öğrencilerin durumu iyi, polis saldırganların peşinde.

Olay, 26 Ekim akşamı Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda meydana geldi. Motosikletli iki kişi, parkta oturan lise öğrencileri B.K. (17), Y.K. (17) ve İ.D. (17)'nin yanına gelip, ellerindeki bir fotoğrafı göstererek "Bu kişiyi tanıyor musunuz?" diye sordu. Öğrenciler "Tanımıyoruz" cevabını verince tartışma çıktı.

Kalabalık Grup Gelip Saldırdı

Bir süre sonra motosikletli kişilerin arkadaş grubunun da gelmesiyle tartışma büyüdü. Kalabalık grup, üç öğrenciyi dövüp bacaklarından bıçakladı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri parka geldi.

Yaralılar Taburcu Edildi, Polis Saldırganların Peşinde

Yaralı öğrenciler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve tedavilerinin ardından taburcu edildi. Öğrenciler saldırganlardan şikayetçi olurken, polis ekipleri şüphelilerin kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.
O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

