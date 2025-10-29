SON DAKİKA: Samsun’da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı!

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 23:40

Samsun'un Bafra ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin tesisteki diğer bölümlere sıçramasıyla yangın büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.