Sapkın fenomenden skandal hareket | Sokak ortasında rezalet! Kadına tasma takıp dolaştırdı: Sosyal medyada infial oldu

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 20:26

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde kaydedilen ve sosyal medyada hızla yayılan görüntüler bu kadarı da pes dedirtti.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

SAPKIN FENOMEN KADINA TASMA TAKIP DOLAŞTIRDI

Görüntülerde bir erkeğin, genç bir kadına tasma takarak sokakta dolaştırdığı, kadının ise "miyavlama" sesleri çıkararak yerde süründüğü görülüyor.

Kadını tasmayla gezdiren Urasprof isimli kullanıcı, "Kadınlar balmumu gibidir, nasıl şekil verirsen öyle olur" sözleri ise tepkileri daha da büyüttü.

GÖRÜNTÜLER İNFİAL OLDU

Sosyal medya kullanıcıları görüntülere "bu rezillik değil de ne", "Sapkınlıkta sınır yok artık" ve "hiç mi utanmadınız" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Kullanıcılar olayın hem ahlaki hem de hukuki açıdan incelenmesi için yetkililere çağrıda bulundu.