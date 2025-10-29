Sapkın fenomenden skandal hareket | Sokak ortasında rezalet! Kadına tasma takıp dolaştırdı: Sosyal medyada infial oldu
İstanbul Beyoğlu’nda çekilen görüntüler sosyal medyada infial oldu. Urasprof isimli kullanıcının 'İtaatkar kız bağlama' adı altında bir kadını tasmayla gezdirdiği anlar büyük tepki topladı. Skandal görüntülerde genç bir kadına tasma takarak sokakta gezdirdiği, kadının ise 'miyavlayarak' yerde süründüğü görüldü.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde kaydedilen ve sosyal medyada hızla yayılan görüntüler bu kadarı da pes dedirtti.
SAPKIN FENOMEN KADINA TASMA TAKIP DOLAŞTIRDI
Görüntülerde bir erkeğin, genç bir kadına tasma takarak sokakta dolaştırdığı, kadının ise "miyavlama" sesleri çıkararak yerde süründüğü görülüyor.
Kadını tasmayla gezdiren Urasprof isimli kullanıcı, "Kadınlar balmumu gibidir, nasıl şekil verirsen öyle olur" sözleri ise tepkileri daha da büyüttü.
GÖRÜNTÜLER İNFİAL OLDU
Sosyal medya kullanıcıları görüntülere "bu rezillik değil de ne", "Sapkınlıkta sınır yok artık" ve "hiç mi utanmadınız" ifadeleriyle tepki gösterdi.
Kullanıcılar olayın hem ahlaki hem de hukuki açıdan incelenmesi için yetkililere çağrıda bulundu.
SAPKIN FENOMENİN İLK SKANDALI DEĞİL
Sosyal medya hesaplarında kendisini ilişki koçu ve özgüven uzmanı olarak tanıtan Urasprof, tepki çeken videolar paylaşıyor.