Eskişehir’de korkutan olay: Açılan servis kapısına tramvay çarptı! 3 yaralı

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 18:21

Eskişehir'de meydana gelen olayda, E.B., isimli sürücü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bayrak asmak amacıyla servisin kapısını açtı. O sırada tramvay açık kalan servisin kapısına çarparken, tramvayda bulunan 3 yolcu yaralandı.