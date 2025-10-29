Eskişehir'de korkutan olay: Açılan servis kapısına tramvay çarptı! 3 yaralı
Eskişehir'de meydana gelen olayda, E.B., isimli sürücü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bayrak asmak amacıyla servisin kapısını açtı. O sırada tramvay açık kalan servisin kapısına çarparken, tramvayda bulunan 3 yolcu yaralandı.
Öte yandan, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, 71 Evler Mahallesi Ertaş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.B. isimli sürücü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bayrak asmak amacıyla idaresindeki servisin kapısını açtı.
Bu esnada Kumlubel-Şehir Hastanesi seferini yapan S.Y.'nin idaresindeki tramvay, servis aracının kapısına çarptı.
Çarpma sonucu tramvayın orta vagonundaki kapının camları patlarken, servis kapısı kullanılamaz hale geldi. Tramvayın içerisindeki 3 yolcu yaralandı.