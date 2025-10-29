takvim-logo

Eskişehir'de korkutan olay: Açılan servis kapısına tramvay çarptı! 3 yaralı

Eskişehir'de meydana gelen olayda, E.B., isimli sürücü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bayrak asmak amacıyla servisin kapısını açtı. O sırada tramvay açık kalan servisin kapısına çarparken, tramvayda bulunan 3 yolcu yaralandı.

Eskişehir'de açık bırakılan servis kapısına tramvay çarptı: 3 yaralı

Fotoğraf (İHA)Fotoğraf (İHA)

Öte yandan, olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Kaza, 71 Evler Mahallesi Ertaş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.B. isimli sürücü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bayrak asmak amacıyla idaresindeki servisin kapısını açtı.

Fotoğraf, (İHA)Fotoğraf, (İHA)


Bu esnada Kumlubel-Şehir Hastanesi seferini yapan S.Y.'nin idaresindeki tramvay, servis aracının kapısına çarptı.


Çarpma sonucu tramvayın orta vagonundaki kapının camları patlarken, servis kapısı kullanılamaz hale geldi. Tramvayın içerisindeki 3 yolcu yaralandı.

