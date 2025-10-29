Boğaz'da korku dolu anlar! Tekneyle çarpışan kanodaki 4 kişi suya düştü
İstanbul Boğazı'nda panik anları yaşandı. Henüz bilinmeyen nedenle bir tekne ile kano çarpıştı. Kazada kanodaki 4 kişi suya düştü. İhbar üzerine olay yerine intikal eden deniz polisi, bu kişileri sudan çıkardı.
İstanbul Boğaz'ının Beykoz açıklarında henüz bilinmeyen nedenle bir tekne ile içerisinde 4 kişinin bulunduğu kano çarpıştı.
Çarpışma sonucu devrilen kanodaki 4 kişi denize düştü. İhbar üzerine bölgeye gelen deniz polisi, bu kişileri sudan çıkardı.
Kanodaki kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.