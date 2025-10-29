29 EKİM ETKİNLİK TAKVİMİ 2025: İstanbul, Ankara, İzmir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ücretsiz konserler nerede, kimler sahne alacak?

AA

İDOB'DAN CUMHURİYET BAYRAMI'NA ÖZEL "BİR ULUS UYANIYOR" KONSERİ

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında özel bir konserle sahne alacak. "Bir Ulus Uyanıyor" adlı konser, 29 Ekim saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirilecek.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, besteci Oğuzhan Balcı tarafından Cumhuriyet'in 100. yılına armağan olarak 2023'te bestelenen on bölümlük senfonik eser, 1. Dünya Savaşı sonrasında işgale uğrayan Türk halkının, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği kurtuluş mücadelesini, cesaretini ve vatan sevgisini konu alıyor.

Üç solist (mezzosoprano, tenor ve bariton) ile senfonik orkestra için yazılan eserdeki aryaların sözleri Balcı'ya ait. Eserin metin yazarlığı ve anlatıcılığını ise müzikolog Ersin Antep üstleniyor.

Konserde, İDOB Orkestrası'nı Oğuzhan Balcı yönetecek. Solist olarak mezzosoprano Aylin Ateş, tenor Ufuk Toker ve bariton Caner Akgün sahne alacak.