29 EKİM ETKİNLİK TAKVİMİ 2025: İstanbul, Ankara, İzmir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ücretsiz konserler nerede, kimler sahne alacak?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yılında büyük bir coşkuyla kutlanacak. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenecek etkinlikler, konserler ve kutlama programları vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Peki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ücretsiz konserler nerede, kimler sahne alacak? İşte etkinlik takvimi…

29 Ekim Çarşamba günü İstanbul'da Kadıköy, Ataşehir, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar ve Maltepe gibi birçok ilçede ücretsiz konserler düzenlenecek. Cumhuriyet'in 102. yılı onuruna gerçekleştirilecek 29 Ekim etkinlik takvimi 2025, bu yıl da ünlü sanatçıların sahne alacağı dopdolu bir programla kutlanacak. Peki 29 Ekim'de ücretsiz konserler nerede, kimler sahne alacak?

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KONSER VE ETKİNLİK PROGRAMI (İSTANBUL)

Bakırköy:

Cumhuriyet Meydanı | 21.30 | 🎤 Koray Avcı konseri

Bağcılar:

Bağcılar Meydanı | 19.30 | 🎤 Ahiyan ve İlyas Yalçıntaş konserleri

Bahçelievler:

Milli Egemenlik Parkı | 20.30 | 🎤 Sinan Akçıl konseri

Beykoz:

Beykoz Sahili Etkinlik Alanı | 20.00 | 🎤 Kubat konseri

Kadıköy:

Terminal Kadıköy Söğütlüçeşme | 18.30 | 🎤 Ozbi konseri

Ataşehir:

Atatürk Mahallesi Metropol AVM Önü | 17.00 | 🎶 Fatma Parlakol konseri ve Türk Sanat & Halk Müziği Repertuarı

Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AKOM) Önü | 21.00 | 🎤 Ferhat Göçer konseri

Maltepe:

Maltepe Belediyesi Önü | 20.45 | 🎤 Madrigal konseri

Çekmeköy:

Taşdelen Cemal Güngör Parkı Önü | 21.00 | 🎤 İrem Derici konseri

Sancaktepe:

Feridun Düzağaç Konseri 🎤 20:00

Volkswagen Arena

Kenan Doğulu

DJ Mahmut Orhan

Kenan Doğulu, 10. Yıl Marşı'nı 40 kişilik özel koro eşliğinde seslendirecek

Mahmut Orhan'dan canlı elektronik performans

Beşiktaş Meydanı Cumhuriyet Konseri

Saat: 19.30

İBB Kent Orkestrası

Cumhuriyet Senfonisi

Konuk sanatçılar:

Bendeniz

Bora Öztoprak

Ferda Anıl Yarkın

Moğollar

Şebnem Paker

Zuhal Olcay

İDOB'DAN CUMHURİYET BAYRAMI'NA ÖZEL "BİR ULUS UYANIYOR" KONSERİ

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında özel bir konserle sahne alacak. "Bir Ulus Uyanıyor" adlı konser, 29 Ekim saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirilecek.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, besteci Oğuzhan Balcı tarafından Cumhuriyet'in 100. yılına armağan olarak 2023'te bestelenen on bölümlük senfonik eser, 1. Dünya Savaşı sonrasında işgale uğrayan Türk halkının, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği kurtuluş mücadelesini, cesaretini ve vatan sevgisini konu alıyor.

Üç solist (mezzosoprano, tenor ve bariton) ile senfonik orkestra için yazılan eserdeki aryaların sözleri Balcı'ya ait. Eserin metin yazarlığı ve anlatıcılığını ise müzikolog Ersin Antep üstleniyor.

Konserde, İDOB Orkestrası'nı Oğuzhan Balcı yönetecek. Solist olarak mezzosoprano Aylin Ateş, tenor Ufuk Toker ve bariton Caner Akgün sahne alacak.

İzmir Oda Orkestrası Cumhuriyet Bayramı Konseri

Tarih: 28 Ekim 2025 Salı 20.00

Yer: Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (Büyük Salon)

Şef: Orhun Orhon

Solistler: Görkem Ezgi Yıldırım (soprano), Arda Aktar (bariton)

Dilek Türkan'la Cumhuriyet'e Şarkılar Konseri

Tarih: 29 Ekim 2025 Çarşamba 20.00

Yer: Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi

Sanatçılar: Dilek Türkan, Derya Türkan, Serkan Halili, Baki Duyarlar, Erdal Akyol, Oray Yay

Fener Alayı ve Haluk Levent Konseri

Tarih: 29 Ekim 2025

Yer: Cumhuriyet Meydanı – Gündoğdu Meydanı

Etkinlikler:

10.00: Cumhuriyet Meydanı'nda resmi tören ve gösteriler

17.00: Ege Ordusu Bandosu konseri (Konak Atatürk Meydanı)

20.00: Kortej yürüyüşü ve fener alayı

21.00: Haluk Levent konseri (Gündoğdu Meydanı)