Yer İzmir! Taksi şoförünün darbedildiği anlar kamerada!

Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025 23:09

Edinilen bilgiye göre, emekli polis memuru olduğu öğrenilen taksi şoförü Ü.Ü. (53) seyir halindeyken, H.H. (22) isimli şahıs durdurduğu araca bindi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından H.H., sürücüye tokat ve yumruk attı. Saldırganı ikna etmek için çabalayan taksi sürücüsü aracından indi.