Aksaray'da dehşet anları! 16 yaşındaki çocuk tartıştığı genci sırtından bıçakladı
Aksaray'da korku dolu anlar meydana geldi. 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı. Polis ekipleri, kaçan çocuğun yakalanması için çalışma başlattı.
Kan donduran olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5082 Sokak'ta meydana geldi.
M.E.K. (16) ile Ömer İ. (24) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
16 YAŞINDAKİ ÇOCUK TARTIŞTIĞI GENCİ SIRTINDAN BIÇAKLADI
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken 16 yaşındaki çocuk belinde taşıdığı bıçağı çıkartarak Ömer İ. isimli genci sırtından bıçakladı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.