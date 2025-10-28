Kahramanmaraş’ta "Kırmızı Bisikletle Yeniden Doğuş Maratonu" düzenleniyor!

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremleri sonrası yetim ve öksüz kalan gençler için “Kırmızı Bisikletle Yeniden Doğuş Maratonu” düzenleniyor. 30 Ekim’de gerçekleşecek etkinlikte 100 genç bisikletleriyle mini bir maratona katılacak. Program, gençlerin özgüven kazanmasını, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemeyi ve toplumda dayanışma bilincini güçlendirmeyi hedefliyor.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremleri sonrası yetim ve öksüz kalan gençlere destek amacıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirilecek.

Hayat Yeniden Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen "Kırmızı Bisikletle Yeniden Doğuş Maratonu", 30 Ekim Perşembe günü saat 10.00'da Kahramanmaraş Onikişubat Çocuk Yuvası Kavşağı'nda başlayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi Destek Programı" kapsamında desteklenen etkinlikte, 14–24 yaş arasındaki 100 genç bisikletlerle buluşacak.

Program çerçevesinde gençler için mini bisiklet maratonu ve kortej gerçekleştirilecek, katılımcılar fiziksel ve sosyal gelişimlerini desteklemenin yanı sıra dayanışma ve umut mesajı verecek.

Etkinliğe Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Av. Doç. Dr. Safa Koçoğlu ile bakanlık ve il protokolü de katılarak gençlerle birlikte bisiklet sürecek.

