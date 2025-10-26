Çorlu’da kadın 2 aylık bebeğini bankta bırakıp kayboldu

Bir kadın, parktaki gence “Babası gelip alacak” diyerek 2 aylık bebeğini bırakıp ortadan kayboldu; koruma altına alınan bebeğin ailesi aranıyor.

Tekirdağ Çorlu'da iddiaya göre parka gelen bir kadın, bankta oturan gence, 'babası gelip şimdi bunu alacak' diyerek kucağındaki 2 aylık bebeği bırakıp kayıplara karıştı. Aradan geçen 1 saatlik zamanın ardından bebeğe sahip çıkan olmayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan duyarlı vatandaş, ekip talebinde bulundu. Polis gözetiminde sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu değerlendirildi. Hastaneye kaldırılan bebeğin koruma altına alındığı belirtildi. Polis ailesini arıyor.