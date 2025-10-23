Konya’da polis merkezinde bıçaklı saldırı: Taciz şüphelisi öldü EGM müfettiş görevlendirdi

takvim-logo

Konya'da Lalebahçe Polis Merkezi'nde bıçaklı saldırıda 18 yaşındaki taciz şüphelisi hayatını kaybetti. Emniyet Genel Müdürlüğü, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığını belirterek 1 Mülkiye Başmüfettişi ile 1 Polis Başmüfettişi görevlendirildiğini bildirdi.

Konya'da Enes K. (22), kuzenini taciz ettiğini gerekçesiyle gözaltına alınan Serdar B.'yi (18), polis merkezinde bıçaklayarak öldürdü.

TACİZ ŞÜPHELİSİ GÖZALTIN ALINDI

Olay, saat 01.00 sıralarında Meram ilçesi Lalebahçe Polis Merkezi'nde meydana geldi. Serdar B., R.N.K.'yi (16) taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü. Durumu öğrenen R.N.K.'nin amcası Seyfettin K. ve oğlu Enes K., polis merkezine gitti.

MAĞDURUN YAKINLARI KARAKOLDA ŞÜPHELİYİ BIÇAKLADI

Enes K., polis merkezinde karşılaştığı gözaltına alınan Serdar B.'yi sırtından bıçakla yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Serdar B., çağrılan ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Serdar B., doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Enes K. ve babası Seyfettin K. de gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığını belirterek 1 Mülkiye Başmüfettişi ile 1 Polis Başmüfettişi görevlendirildiğini bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

23.10.2025 günü Konya'nın Meram ilçesi Lalebahçe Polis Merkezi Amirliğinde meydana gelen olayda, polis merkezinde ifade işlemleri için bulunan bir şüpheliye, mağdur kişinin yakınları tarafından saldırıda bulunulmuştur. Yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayı gerçekleştiren iki şahıs ise gözaltına alınmıştır.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmış olup, 1 Mülkiye Başmüfettişi ile 1 Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir.