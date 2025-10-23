Konya’da polis merkezinde bıçaklı saldırı: Taciz şüphelisi öldü EGM müfettiş görevlendirdi

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ Emniyet Genel Müdürlüğü, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığını belirterek 1 Mülkiye Başmüfettişi ile 1 Polis Başmüfettişi görevlendirildiğini bildirdi.

Lalebahçe Polis Merkezi (Ajanslar)



EGM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



23.10.2025 günü Konya'nın Meram ilçesi Lalebahçe Polis Merkezi Amirliğinde meydana gelen olayda, polis merkezinde ifade işlemleri için bulunan bir şüpheliye, mağdur kişinin yakınları tarafından saldırıda bulunulmuştur. Yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayı gerçekleştiren iki şahıs ise gözaltına alınmıştır.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmış olup, 1 Mülkiye Başmüfettişi ile 1 Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir.