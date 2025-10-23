Konya'da polis merkezinde bıçaklı saldırı: Taciz şüphelisi öldü EGM müfettiş görevlendirdi
Konya'da Lalebahçe Polis Merkezi'nde bıçaklı saldırıda 18 yaşındaki taciz şüphelisi hayatını kaybetti. Emniyet Genel Müdürlüğü, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığını belirterek 1 Mülkiye Başmüfettişi ile 1 Polis Başmüfettişi görevlendirildiğini bildirdi.
Konya'da Enes K. (22), kuzenini taciz ettiğini gerekçesiyle gözaltına alınan Serdar B.'yi (18), polis merkezinde bıçaklayarak öldürdü.
TACİZ ŞÜPHELİSİ GÖZALTIN ALINDI
Olay, saat 01.00 sıralarında Meram ilçesi Lalebahçe Polis Merkezi'nde meydana geldi. Serdar B., R.N.K.'yi (16) taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü. Durumu öğrenen R.N.K.'nin amcası Seyfettin K. ve oğlu Enes K., polis merkezine gitti.
MAĞDURUN YAKINLARI KARAKOLDA ŞÜPHELİYİ BIÇAKLADI
Enes K., polis merkezinde karşılaştığı gözaltına alınan Serdar B.'yi sırtından bıçakla yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Serdar B., çağrılan ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Serdar B., doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Enes K. ve babası Seyfettin K. de gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.