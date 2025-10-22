Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Kadıköy’de metroda elinde tüfekle video çekti: Gözaltına alındı!

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 16:32

Olay, Kadıköy Metro İstasyonu 'nda yaşandı. Elindeki tüfekle metroya binen bir kişi aynı zamanda olay anını kamerayla kaydetti.

Çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, olayı ihbar olarak değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, metroya binen kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kadıköy'de metroda elinde tüfekle video çeken kişi gözaltına alındı. (DHA)

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemelerde A.B.Ö. olduğu öğrenilen şüphelinin elindeki tüfeği yolculara doğrultarak video çektiği tespit edildi. Şüpheli A.B.Ö polis ekipleri tarafından Ümraniye'de gözaltına alındı.