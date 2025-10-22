takvim-logo

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Kadıköy'de metroda elinde tüfekle video çekti: Gözaltına alındı!

Kadıköy'de metroda elinde tüfekle video çeken A.B.Ö (17), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. A.B.Ö.'nün elindeki tüfeğin oyuncak olduğu belirlenirken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Olay, Kadıköy Metro İstasyonu'nda yaşandı. Elindeki tüfekle metroya binen bir kişi aynı zamanda olay anını kamerayla kaydetti.

GÖRÜNTÜLER SONRASI EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, olayı ihbar olarak değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, metroya binen kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemelerde A.B.Ö. olduğu öğrenilen şüphelinin elindeki tüfeği yolculara doğrultarak video çektiği tespit edildi. Şüpheli A.B.Ö polis ekipleri tarafından Ümraniye'de gözaltına alındı.

