Kahramanmaraş'ta eski koca dehşeti: 2 ölü 1 ağır yaralı!

Kahramanmaraş'ta bir şahıs önce ayrıldığı eşini , sonra kayınvalidesi ve üvey kızına silahla saldırı düzenledi.Şahsın yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlatırken olayda kayınvalide ve üvey kızı hayatını kaybetti. Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Ballıca Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Şüpheli H.Y. (38), Dulkadiroğlu ilçesi eski eşi Fatma Görkem'i (37) silahla vurdu. Buradan ayrılan şahıs, aynı ilçedeki kayınvalidesi Gülistan Görkem (63) ve üvey kızı Edanur Göksu'nun (19) bulunduğu adrese giderek silahlı saldırı düzenledi.Her iki olayda silah sesleri üzerine adreslere çok sayıda polis ve sağlı ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Fatma Görkem yapılan ilk müdahalenin arından ambulansla Yörükselim Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kayınvalide ile üvey kızın ise saldırıda hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri şehir genelinde kaçan şahsın yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma başlattı.