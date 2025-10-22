Arkadaşı hayalleriyle oynayarak dolandırdı

Ankara’da Buse Nur Dikicier, güvendiği arkadaşının dolandırıcılığı sonucu 4 yıl hapis ve para cezası aldı. 30 yıla yakın cezası bulunan Dikicier, asıl suçluların bulunmasını istiyor ve üniversite hayalinin yıkıldığını söylüyor.

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025

Ankara'da yaşayan Buse Nur Dikicier (24), 'Birlikte e-ticaret yapacağız' diyen arkadaşı O.Ç.'ye güvendi. Bilgisayar alması için banka hesap bilgilerini ve kredi kartını verdi. Daha sonra ise hakkında 54 ayrı dolandırıcılık soruşturması başlatıldığını öğrendi. Büyük şok yaşayan Dikicier, sonuçlanan bir davada 4 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. "10 tane dosyam şu an istinafta bekliyor. 30 yıla yakın cezam var. Asıl suçluların bulunmasını istiyoruz. Üniversiteye hazırlanıyordum. Ama bu olaylar başıma geldiğinden dolayı üniversite hayalim tamamen çöp oldu" dedi.