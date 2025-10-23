takvim-logo

Çankırı’da eski eşinin bıçaklı saldırısı İlknur Kertlez’in hayatına mal oldu

Çankırı'da 2 çocuk annesi İlknur Kertlez (40), dün sabah sokakta eski eşi Selami Y. (43) tarafından bıçaklandı. Y. daha sonra bıçakla kendini yaraladı. Hastaneye kaldırılan Kertlez kurtarılamadı.

Kadının geçen yıl Selami Y. hakkında suç duyurusunda bulunduğu ve alınan koruma tedbirlerini ihlal eden Selami Y.'nin 3 gün zorlama hapsi ile cezalandırıldığı öğrenildi.

