Çankırı’da eski eşinin bıçaklı saldırısı İlknur Kertlez’in hayatına mal oldu

Çankırı'da 2 çocuk annesi İlknur Kertlez (40), dün sabah sokakta eski eşi Selami Y. (43) tarafından bıçaklandı. Y. daha sonra bıçakla kendini yaraladı. Hastaneye kaldırılan Kertlez kurtarılamadı.

Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025

Kadının geçen yıl Selami Y. hakkında suç duyurusunda bulunduğu ve alınan koruma tedbirlerini ihlal eden Selami Y.'nin 3 gün zorlama hapsi ile cezalandırıldığı öğrenildi.

