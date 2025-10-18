Şahika Ercümen Kaş’ta rekor kırdı: Gazze dayanışması için 107 metreye daldı!
Milli sporcu Şahika Ercümen, Gazze halkına dayanışma mesajı vermek amacıyla tam 107 metreye dalarak dünya rekoru kırdı.
Şahika Ercümen, Gazze halkına dayanışma mesajı vermek amacıyla Antalya'nın Kaş ilçesinde değişken ağırlık paletsiz dalış kategorisinde kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi. "Gazze nefes alsın, karanlıklar aydınlığa çıksın" sloganıyla dalış yapan Şahika, değişken ağırlık paletsiz kategoride 107 metre derinliğe 3 dakika 21 saniyede inerek, kendi elinde bulunan 106 metre rekorunu geliştirdi.
GAZZE NEFES ALSIN
Ercümen, sudan çıktıktan sonra Türk ve Filistin bayrakları açıldı. Ayrıca "Cumhuriyetimizin 102. Yılı kutlu olsun" ve "Gazze Nefes Alsın" yazılı döviz taşındı. Ercümen, "Bende buradan sudan, Gazze nefes alsın diye onlar için nefesimi tutmak istedim. Çünkü dakikalarca nefes alamamanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum ki onlar çok uzun zamandır bu zulme maruz kalıyorlar" dedi.