Şahika Ercümen Kaş’ta rekor kırdı: Gazze dayanışması için 107 metreye daldı!

Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025

Fotoğraf, (takvim.com.tr)

GAZZE NEFES ALSIN



Ercümen, sudan çıktıktan sonra Türk ve Filistin bayrakları açıldı. Ayrıca "Cumhuriyetimizin 102. Yılı kutlu olsun" ve "Gazze Nefes Alsın" yazılı döviz taşındı. Ercümen, "Bende buradan sudan, Gazze nefes alsın diye onlar için nefesimi tutmak istedim. Çünkü dakikalarca nefes alamamanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum ki onlar çok uzun zamandır bu zulme maruz kalıyorlar" dedi.