Kız kardeşine kaynar su döküp videoya çekmişti! Kan donduran olayda yeni gelişme

Kız kardeşine işkence yapan ağabey ile babası tutuklandı

GÖZALTI SIRASINDA KENDİSİNE ZARAR VERMİŞ

Dehşet verici görüntüler kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaşırken sosyal medyada büyük tepki topladı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan M.A.İ.A. (19) isimli şahsın, gözaltı sırasında kendisine bıçakla zarar verdiği öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Şüpheli, Manisa Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete sevk edildi. 18 suç kaydı olduğu öğrenilen ağabey M.A.İ.A. ve 26 adet suç kaydı olduğu öğrenilen babası G.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU OLAYDA YENİ GELİŞME

Son yaşanan gelişmede cezaevindeki oğlu M.A.İ.A. ile görüşen annenin, oğlunun yaşananlardan ötürü pişmanlık duyduğunu belirterek şikayetini geri çektiği öğrenildi.