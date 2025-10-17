29 Ekim kaç gün tatil? 28-29 Ekim hangi güne denk geliyor, tam gün tatil mi?
Cumhuriyetimizin 102. yılına sayılı günler kala, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı tüm yurtta hissedilmeye başladı. Vatandaşlar, resmi tatil takvimi kapsamında 29 Ekim’in kaç gün tatil olacağını ve 28 Ekim’de iş yerleri ile okulların açık olup olmadığını merak ediyor. Peki 29 Ekim kaç gün tatil?
Bu yıl 28-29 Ekim tarihleri haftanın hangi günlerine denk geliyor, kamu kurumları, bankalar ve okulların çalışma düzeni nasıl olacak soruları araştırılıyor. Peki 29 Ekim kaç gün tatil? 28-29 Ekim hangi güne denk geliyor, tam gün tatil mi?
28 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
28 Ekim bu yıl Salı gününe denk geliyor.
29 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor.
28 EKİM YARIM GÜN MÜ?
Cumhuriyet Bayramı arifesi olan 28 Ekim, bu yıl Salı gününe geliyor. Resmi tatil uygulamasına göre, 28 Ekim'de öğleden sonra, yani saat 13.00'ten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında mesai sona eriyor ve yarım gün tatil başlıyor.