Bu yıl 28-29 Ekim tarihleri haftanın hangi günlerine denk geliyor, kamu kurumları, bankalar ve okulların çalışma düzeni nasıl olacak soruları araştırılıyor. Peki 29 Ekim kaç gün tatil? 28-29 Ekim hangi güne denk geliyor, tam gün tatil mi?

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

Cumhuriyet Bayramı arifesi olan 28 Ekim, bu yıl Salı gününe geliyor. Resmi tatil uygulamasına göre, 28 Ekim'de öğleden sonra, yani saat 13.00'ten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında mesai sona eriyor ve yarım gün tatil başlıyor.