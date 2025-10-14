Süper Loto’da büyük ikramiye 251 milyon liraya devretti

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025

Süper Loto'nun son çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 251 milyon 977 bin liraya devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen talihliler kişi başı 615 bin 203 lira, 4 bilenler 10 bin 936 lira, 3 bilenler 729 lira, 2 bilenler ise 73 lira kazandı.

10 BİLEN ÇIKMADI

Ayrıca 10 bilenin çıkmadığı Süper Star oyununda da 834 bin 781 lira devretti. 9 bilenler kişi başı 13 bin 455 lira, 8 bilenler 984 lira, 7 bilenler 209 lira, 6 bilenler 37 lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 38 lira kazandı.

