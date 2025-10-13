Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 22:13

Ardından 4 kişinin bulunduğu 34 DPR 01 plakalı araca çarpan otomobil durdu. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da kabus anları! Uyuşturucu yüklü otomobil uygulama noktasından kaçarken 3 araca çarptı: 7 yaralı (İHA)

7 KİŞİ YARALANDI

Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan 3 kişi ile kazaya karışan diğer otomobilde ise 4 kişi yaralandı.