Diyarbakır'da kabus anları! Uyuşturucu yüklü otomobil uygulama noktasından kaçarken 3 araca çarptı: 7 yaralı
Diyarbakır'da feci bir kaza meydana geldi. Uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymayan sürücüsünün kaçtığı otomobil, 2 polis aracı ile bir otomobile çarparak durdu. Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, araçta bulunan 3 kişi ile kaza yaptığı diğer otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Diyarbakır- Silvan kara yolundaki uygulama noktasında akşam saatlerinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan 21 AGD 664 plakalı otomobilin sürücü kaçmaya başladı.
UYUŞTURUCU YÜKLÜ OTOMOBİL 3 ARACA ÇARPTI
Kaçış sırasında 2 polis aracına çarpan otomobil, kent merkezine doğru hızla ilerleyerek Terkan Caddesi'ne girdi.
Ardından 4 kişinin bulunduğu 34 DPR 01 plakalı araca çarpan otomobil durdu. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
7 KİŞİ YARALANDI
Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan 3 kişi ile kazaya karışan diğer otomobilde ise 4 kişi yaralandı.