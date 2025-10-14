Mersin’de asansör faciası: ‘Mavi etiketli’ asansör can aldı

Mersin’de Pelin Kıyga, asansör faciasında hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin bilirkişi raporunda, asansöre “Can ve mal güvenliği açısından hafif kusurlu seviyede” olduğunu gösteren “Mavi etiket” yapıştırıldığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025

Mersin Tarsus'ta asansörün -1. kata düşmesi sonucu bir çocuk annesi Pelin Kıyga'nın (33) yaşamını yitirdiği olaya ilişkin Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve 4 şüphelinin tutuklandığı soruşturma sürüyor.

'HATA KODU VERMİŞ'

Kazaya ilişkin 10 sayfalık bilirkişi raporu ortaya çıktı.

Raporda 'mavi etiket' (Can ve mal güvenliğiniz için hafif kusurlu seviyede risk oluşturduğunu belirten etiket) yapıştırıldığı, asansörün denge ağırlığını taşıyan metal çerçevenin fiziksel darbe sonucu parçalandığı, bu parçaların bir kısmının kabinin üzerine beton ağırlıklarla birlikte düştüğü, kaza günü Pelin Kıyga'nın saat 07.20'de asansöre bindiği, kayıtlara göre, asansörün saat 07.14'te 'Er59' hata koduyla 'Kabin ters yöne hareket ediyor' uyarısı verdiği, kaza sonrası asansörün 11 dakikada aralıklarla kontrol birimine 5 ayrı hata kodu daha gönderdiği bildirildi. Pelin Kıyga'nın kusurunun olmadığı ifade edildi. Asansör firması ve bina yönetiminden sorumlu firma kusurlu bulunduğu, periyodik bakım ve onarımından sorumlu G.'nin kusurlu olduğu belirlendi.

"S. Asansör" adlı bir önceki asansör firmasının kusurunun olmadığı belirtildi.