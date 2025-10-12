takvim-logo

12 EKİM İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ 2025: FSM Köprüsü kapalı mı, ne zaman açılacak?

Tour de France’ın amatör bisikletçilere özel serisi L’Étape Türkiye by Tour de France, bu yıl İstanbul’da düzenleniyor. Dünyanın en prestijli bisiklet yarışlarından ilham alan etkinlik, sabah saatlerinde Beykoz Spor Ormanı’ndan start aldı.

Katılımcılar, Anadolu ve Avrupa yakalarını birbirine bağlayan özel parkurda pedal çevirerek kıtalar arası bir yarış deneyimi yaşıyor. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte hem profesyonel hem de amatör bisikletçiler aynı rotada ter döküyor.

Trafiğe Kapatılan Yollar

Etkinlik kapsamında İstanbul'un birçok noktasında yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, sabah saat 08.00 itibarıyla Anadolu Yakası yönünde araç trafiğine kapatıldı. Yetkililer, köprünün 12.00'de yeniden trafiğe açılmasının planlandığını duyurdu.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişte ise Kavacık ayrımı, trafik ekipleri tarafından kontrollü şekilde kapatıldı. Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçmek isteyen sürücüler için Levent yönü alternatif güzergah olarak belirlendi.

İstanbul'da Bu Yollar Trafiğe Kapalı

Bisiklet yarışının güvenli bir şekilde tamamlanabilmesi için şu güzergâhlar geçici olarak trafiğe kapatıldı:

FSM Köprüsü – TEM Seyrantepe – RAMS Park Stadı

Beykoz Spor Ormanı

Küçüksu Caddesi

O-2 Çevreyolu

Kavacık Kavşağı

Yeni Riva Yolu

Şehit Sinan Eroğlu Caddesi

Cumhuriyet Caddesi

Fatih Sultan Mehmet Caddesi

Polonezköy Yolu

Fatih Sultan Caddesi

Kazım Karabekir Caddesi

Şehit Cengiz Caddesi

Şehit Aziz Caddesi

Beykoz Caddesi

Erguvan Sokak

Köyiçi Caddesi

Aşağı Mahalle Caddesi

Şile Caddesi

Karakiraz Yolu

Kömürlük Yolu

Alemdağ Şile Yolu

Ömerli Caddesi

Sırapınar–Ömerli Yolu

Sırapınar–Hüseyinli Yolu

Ayazma–Hüseyinli Yolu

Çengeldere Caddesi

Mehmet Akif Ersoy Caddesi

