12 EKİM İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ 2025: FSM Köprüsü kapalı mı, ne zaman açılacak?
Tour de France’ın amatör bisikletçilere özel serisi L’Étape Türkiye by Tour de France, bu yıl İstanbul’da düzenleniyor. Dünyanın en prestijli bisiklet yarışlarından ilham alan etkinlik, sabah saatlerinde Beykoz Spor Ormanı’ndan start aldı.
Katılımcılar, Anadolu ve Avrupa yakalarını birbirine bağlayan özel parkurda pedal çevirerek kıtalar arası bir yarış deneyimi yaşıyor. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte hem profesyonel hem de amatör bisikletçiler aynı rotada ter döküyor.
Trafiğe Kapatılan Yollar
Etkinlik kapsamında İstanbul'un birçok noktasında yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, sabah saat 08.00 itibarıyla Anadolu Yakası yönünde araç trafiğine kapatıldı. Yetkililer, köprünün 12.00'de yeniden trafiğe açılmasının planlandığını duyurdu.
Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişte ise Kavacık ayrımı, trafik ekipleri tarafından kontrollü şekilde kapatıldı. Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçmek isteyen sürücüler için Levent yönü alternatif güzergah olarak belirlendi.
İstanbul'da Bu Yollar Trafiğe Kapalı
Bisiklet yarışının güvenli bir şekilde tamamlanabilmesi için şu güzergâhlar geçici olarak trafiğe kapatıldı:
FSM Köprüsü – TEM Seyrantepe – RAMS Park Stadı
Beykoz Spor Ormanı
Küçüksu Caddesi
O-2 Çevreyolu
Kavacık Kavşağı
Yeni Riva Yolu