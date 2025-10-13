Ümraniye’de silahlı dehşet: Sokakta ateş açıp genci kaçırdılar

İstanbul Ümraniye’de 5 kişilik bir grup, iki araçla mahallede dolaşırken sokakta bekleyenlere rastgele ateş açtı. Aynı dakikalarda bir genci silah zoruyla kaçıran şüpheliler, darbettikleri kişiyi daha sonra yol kenarına bırakarak kaçtı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025

Paylaş





ABONE OL

İstanbul Ümraniye'de 5 kişilik bir grup, 2 otomobille mahallede dolaşmaya başladı. Otomobilden inen 3 kişi, yanlarında bulunan silahlarla sokakta bekleyen 2 kişiye rastgele ateş açtı. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmazken, aynı dakikalarda başka bir sokakta araçtan inen diğer 2 şüpheli, bir dükkanın önünde bekleyen F.S. isimli genci silah zoruyla araca bindirerek kaçırdı. Otomobilde genci darbeden şüpheliler, daha sonra F.S.'yi yol kenarında bırakıp olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlattı.