Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş'ten DNA açıklaması: "En ağır ceza neyse onlara versinler"
Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan raporda 2 erkek DNA’sı tespit edildi. Cinayet şüphelerini güçlendiren tespitlerin ardından açıklamalarda bulunan baba Nizamettin Kabaiş, “Rojin’in hayalleri yarıda kaldı. Kızıma bu vahşeti yapanlar yakalasınlar. En ağır ceza neyse onlara versinler. Ben canımdan vazgeçeceğim, bu katiller yakalanana kadar mücadele edeceğim” dedi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, geçen yıl 27 Eylül'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu.
Kabaiş'in, 15 Ekim'de Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulundu. Soruşturma sürerken, Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi Merkezi tarafından hazırlanan rapor, 10 Ekim'de dosyaya girdi.