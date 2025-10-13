Esenyurt'ta polisi şaşırtan dilenci! Üzerinden 67 adet çeyrek altın çıktı
İstanbul Esenyurt'ta sokakta dilencilik yaptığı belirlenen bir kadının üzerinden 67 adet çeyrek altın çıktı. Gözaltına alınan kadına idari para cezası uygulandı.
Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polisle iş birliği içerisinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Esenyurt Devlet Hastanesi önünde bir kadın, şüpheli hareketleri üzerine zabıta ekipleri tarafından takibe alındı.
GÖZALTINA ALINDI
Vatandaşlardan para topladığı tespit edilen kadın takip sonrası polis desteğiyle gözaltına alındı.
ÜSTÜNDEN 67 ADET ÇEYREK ÇIKTI
Şüpheli kadın, karakola götürülerek üstü arandı. Aramada, kadının üzerinden 67 adet çeyrek altın ve yüklü miktarda nakit para çıktı. Ele geçirilen nakit para ve altınlarla ilgili tutanak tutulurken, kadına idari para cezası uygulandı.