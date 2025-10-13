Esenyurt’ta polisi şaşırtan dilenci! Üzerinden 67 adet çeyrek altın çıktı

Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 13:55

Esenyurt Devlet Hastanesi önünde bir kadın, şüpheli hareketleri üzerine zabıta ekipleri tarafından takibe alındı.

Esenyurt'ta gözaltına alınan dilencinin üzerinden 67 adet çeyrek altın çıktı. (DHA)



ÜSTÜNDEN 67 ADET ÇEYREK ÇIKTI



Şüpheli kadın, karakola götürülerek üstü arandı. Aramada, kadının üzerinden 67 adet çeyrek altın ve yüklü miktarda nakit para çıktı. Ele geçirilen nakit para ve altınlarla ilgili tutanak tutulurken, kadına idari para cezası uygulandı.