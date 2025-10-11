Altın Portakal Film Festivali ne zaman? 2025 Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ödülleri ne kadar? İşte kategoriler…
62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 2025 yılında sinemaseverlerle bir kez daha buluşacak. Türk sinemasının en prestijli etkinliklerinden biri olan festival, bu yıl da Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda 12 filmi seyirci karşısına çıkacak. Peki Altın Portakal Film Festivali ne zaman?
Serap Aksoy ve Settar Tanrıöğen'e verilecek Onur Ödülleriyle usta isimlere saygı duruşunda bulunulacak Altın Portakal'da, farklı kategorilerde önemli ödüller sahiplerini bulacak. Peki 2025 Antalya Altın Portakal Film Festivali ne zaman, ödüller ne kadar, hangi kategoriler var? İşte detaylar…
ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ NE ZAMAN?
62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 24 Ekim – 2 Kasım 2025 tarihleri arasında Antalya'da sinemaseverlerle buluşacak.
YARIŞMA KATEGORİLERİ
Altın Portakal'da filmler aşağıdaki dallarda yarışacak:
En İyi Film
Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü
Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü
En İyi Yönetmen
Cahide Sonku Ödülü
En İyi Senaryo
En İyi Görüntü Yönetmeni
En İyi Müzik
En İyi Kurgu
En İyi Sanat Yönetmeni
En İyi Kadın Oyuncu
En İyi Erkek Oyuncu
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Seçkisi
Bu yılın ulusal seçkisinde yer alan filmler, ilk kez Altın Portakal'da beyazperdede seyirciyle buluşacak:
Aldığımız Nefes — Yönetmen: Şeyhmus Altun | Yapımcılar: Şeyhmus Altun, Fevziye Hazal Yazan
Bağlar, Kökler ve Tutkular — Yönetmen: Sunay Terzioğlu | Yapımcı: Timur Harzadın
Barselo — Yönetmen: Erdem Yener | Yapımcılar: Hüseyin Yener, Erdem Yener
Doğudan Fragmanlar — Yönetmen: K. Erkan Yazıcı | Yapımcılar: Mahpare Tanın, Myrıam Carrel
En Güzel Cenaze Şarkıları — Yönetmen: Ziya Demirel | Yapımcılar: Anna Maria Aslanoğlu, Emre Oskay
Erken Kış — Yönetmen: Özcan Alper | Yapımcılar: Emre Oskay, Soner Alper
Kanto — Yönetmen: Ensar Altay | Yapımcılar: Süleyman Civliz, Ensar Altay