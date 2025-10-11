takvim-logo

Altın Portakal Film Festivali ne zaman? 2025 Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ödülleri ne kadar? İşte kategoriler…

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 2025 yılında sinemaseverlerle bir kez daha buluşacak. Türk sinemasının en prestijli etkinliklerinden biri olan festival, bu yıl da Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda 12 filmi seyirci karşısına çıkacak. Peki Altın Portakal Film Festivali ne zaman?

Serap Aksoy ve Settar Tanrıöğen'e verilecek Onur Ödülleriyle usta isimlere saygı duruşunda bulunulacak Altın Portakal'da, farklı kategorilerde önemli ödüller sahiplerini bulacak. Peki 2025 Antalya Altın Portakal Film Festivali ne zaman, ödüller ne kadar, hangi kategoriler var? İşte detaylar…

ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ NE ZAMAN?

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 24 Ekim – 2 Kasım 2025 tarihleri arasında Antalya'da sinemaseverlerle buluşacak.

YARIŞMA KATEGORİLERİ

Altın Portakal'da filmler aşağıdaki dallarda yarışacak:

En İyi Film

Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü

Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü

En İyi Yönetmen

Cahide Sonku Ödülü

En İyi Senaryo

En İyi Görüntü Yönetmeni

En İyi Müzik

En İyi Kurgu

En İyi Sanat Yönetmeni

En İyi Kadın Oyuncu

En İyi Erkek Oyuncu

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Seçkisi

Bu yılın ulusal seçkisinde yer alan filmler, ilk kez Altın Portakal'da beyazperdede seyirciyle buluşacak:

Aldığımız Nefes — Yönetmen: Şeyhmus Altun | Yapımcılar: Şeyhmus Altun, Fevziye Hazal Yazan

Bağlar, Kökler ve Tutkular — Yönetmen: Sunay Terzioğlu | Yapımcı: Timur Harzadın

Barselo — Yönetmen: Erdem Yener | Yapımcılar: Hüseyin Yener, Erdem Yener

Doğudan Fragmanlar — Yönetmen: K. Erkan Yazıcı | Yapımcılar: Mahpare Tanın, Myrıam Carrel

En Güzel Cenaze Şarkıları — Yönetmen: Ziya Demirel | Yapımcılar: Anna Maria Aslanoğlu, Emre Oskay

Erken Kış — Yönetmen: Özcan Alper | Yapımcılar: Emre Oskay, Soner Alper

Kanto — Yönetmen: Ensar Altay | Yapımcılar: Süleyman Civliz, Ensar Altay

Noir — Yönetmen: Ragıp Ergün | Yapımcılar: Özlem Öcalmaz Yıldız, Jeanne-Peri Foucault, Ozan Yıldız, Ragıp Ergün, Didem Ellialtı

Kesilmiş Bir Ağaç Gibi — Yönetmen: Tunç Davut | Yapımcılar: Sinem Altındağ, Hakkı Yazıcı, Cem Yılmazer, Tunç Davut, Faruk Güven

Parçalı Yıllar — Yönetmen: Hasan Tolga Pulat | Yapımcılar: Tuncay Kaymaz, Tayfun Burus

Sahibinden Rahmet — Yönetmenler: Emre Sert, Gözde Yetişkin | Yapımcılar: Kerem Çelebi, Emre Sert, Gözde Yetişkin, Ender Sevim

Tavşan İmparatorluğu — Yönetmen & Yapımcı: Seyfettin Tokmak