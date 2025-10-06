takvim-logo

Çorlu’da taziye evinde silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Tekirdağ Çorlu’da taziye evinde çıkan silahlı kavgada husumetli iki aile karşı karşıya geldi. Kurşunların isabet ettiği Aykut ve Olcay Ertaşır yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

A.B.'nin kız kardeşinin cenazesi için İstanbul'dan Tekirdağ Çorlu'ya geldiğini duyan husumetlisi Aykut Ertaşır, yeğeni Olcay Ertaşır ile birlikte taziye evine gitti.
Taraflar arasında tartışma çıktı. Kavgada, vücutlarına kurşun isabet eden Aykut Ertaşır ve Olcay Ertaşır ile A.B. ve O.T., kanlar içinde yere yığıldı.
Aykut ile Olcay Ertaşır, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.