Çorlu’da taziye evinde silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
Tekirdağ Çorlu’da taziye evinde çıkan silahlı kavgada husumetli iki aile karşı karşıya geldi. Kurşunların isabet ettiği Aykut ve Olcay Ertaşır yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Taraflar arasında tartışma çıktı. Kavgada, vücutlarına kurşun isabet eden Aykut Ertaşır ve Olcay Ertaşır ile A.B. ve O.T., kanlar içinde yere yığıldı.
Aykut ile Olcay Ertaşır, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.