Kazada korku dolu anlar! LPG gazı yerinden fırladı: Yaralılar var

Sivas-Ankara karayolunda meydana gelen feci kazada iki otomobil çarpıştı, biri yol kenarındaki direğe çarparak hurdaya döndü. Araçtan fırlayan LPG tankının patlamaması olası bir faciayı önledi. Kazada 10 kişi yaralanırken, bazı yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 17:53

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Ankara karayolu Köklüce köyü yakınlarında yaşandı. Sivas'tan Ankara istikametine gitmekte olan 06 DPM 617 plakalı otomobil ile aynı istikamette gitmekte olan 56 AGM 278 plakalı Fiat marka araç çarpıştı.

LPG tankının yerinden çıktığı kazada 10 kişi yaralandı. (İHA)

Çarpışmanın etkisi ile savrulan Fiat marka araç yol kenarındaki direğe çarparak parçalandı. Araç hurdaya dönerken bagajında ki LPG tankı yerinden fırladı. Hortumları sayesinde araçla bağlantısı kesilmeyen tankın patlamaması faciayı önledi.

Kaza her iki araçta bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

