Jüpiter’in 10 katı büyüklüğünde! Uzayda yeni keşif şoke etti: Meğer saniyede 6,6 milyar ton...
Bilim insanları, saniyede 6,6 milyar ton gaz ve toz yutarak hızla büyüyen devasa bir “haydut gezegen” keşfetti. CHA 1107-7626, Jüpiter’den 5-10 kat büyük ve galakside serbestçe süzülüyor.
Galaksinin Yeni Dev Gezegeni
NY Post'ta yer alan habere göre, Dünya'dan yaklaşık 620 ışık yılı uzaklıkta bulunan CHA 1107-7626, Jüpiter'den 5 ila 10 kat daha büyük. Normal gezegenlerin aksine bir yıldızın yörüngesinde dönmeyen bu cisim, uzayda özgürce süzülüyor. Avrupa Güney Gözlemevi'nin Çok Büyük Teleskobu ile yapılan gözlemler, gezegenin etrafındaki diskten sürekli madde yuttuğunu ortaya koydu.
Saniyede Milyarlarca Ton Gaz ve Toz Yutuyor
Araştırmaya göre, CHA 1107-7626 saniyede yaklaşık 6,6 milyar ton gaz ve tozu emiyor. Bu süreçte trilyonlarca ton uzay çöpünü de bünyesine katıyor. Yutulan maddeler gezegenin yüzeyine çarptığında büyük ölçüde ısınıyor ve bu ısı artışı, teleskop aracılığıyla tespit edilebiliyor.