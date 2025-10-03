Jüpiter’in 10 katı büyüklüğünde! Uzayda yeni keşif şoke etti: Meğer saniyede 6,6 milyar ton...

Bilim insanları, saniyede 6,6 milyar ton gaz ve toz yutarak hızla büyüyen devasa bir “haydut gezegen” keşfetti. CHA 1107-7626, Jüpiter’den 5-10 kat büyük ve galakside serbestçe süzülüyor.

Bilim dünyası, uzayda serbestçe dolaşan ve hızla büyüyen devasa bir gezegen keşfetti. CHA 1107-7626 adı verilen bu "haydut gezegen", saniyede milyarlarca ton gaz ve toz yutuyor.

(Takvim Foto Arşiv) Galaksinin Yeni Dev Gezegeni NY Post'ta yer alan habere göre, Dünya'dan yaklaşık 620 ışık yılı uzaklıkta bulunan CHA 1107-7626, Jüpiter'den 5 ila 10 kat daha büyük. Normal gezegenlerin aksine bir yıldızın yörüngesinde dönmeyen bu cisim, uzayda özgürce süzülüyor. Avrupa Güney Gözlemevi'nin Çok Büyük Teleskobu ile yapılan gözlemler, gezegenin etrafındaki diskten sürekli madde yuttuğunu ortaya koydu.