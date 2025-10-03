takvim-logo

Jüpiter’in 10 katı büyüklüğünde! Uzayda yeni keşif şoke etti: Meğer saniyede 6,6 milyar ton...

Bilim dünyası, uzayda serbestçe dolaşan ve hızla büyüyen devasa bir gezegen keşfetti. CHA 1107-7626 adı verilen bu "haydut gezegen", saniyede milyarlarca ton gaz ve toz yutuyor.

Galaksinin Yeni Dev Gezegeni

NY Post'ta yer alan habere göre, Dünya'dan yaklaşık 620 ışık yılı uzaklıkta bulunan CHA 1107-7626, Jüpiter'den 5 ila 10 kat daha büyük. Normal gezegenlerin aksine bir yıldızın yörüngesinde dönmeyen bu cisim, uzayda özgürce süzülüyor. Avrupa Güney Gözlemevi'nin Çok Büyük Teleskobu ile yapılan gözlemler, gezegenin etrafındaki diskten sürekli madde yuttuğunu ortaya koydu.

Saniyede Milyarlarca Ton Gaz ve Toz Yutuyor

Araştırmaya göre, CHA 1107-7626 saniyede yaklaşık 6,6 milyar ton gaz ve tozu emiyor. Bu süreçte trilyonlarca ton uzay çöpünü de bünyesine katıyor. Yutulan maddeler gezegenin yüzeyine çarptığında büyük ölçüde ısınıyor ve bu ısı artışı, teleskop aracılığıyla tespit edilebiliyor.

HALA BEBEK SAYILIYOR

Gezegeni çevreleyen diskteki madde birikimi sırasında kimyasal değişimler, manyetik aktiviteler ve su buharı gözlemlendi.

Araştırmacılar, CHA 1107-7626'nın hala "bebek" olduğunu ve yaklaşık 1-2 milyon yaşında olduğunu belirtiyor.

Palermo Astronomi Gözlemevi'nden Victor Almendros-Abad, "Gezegenleri sessiz ve istikrarlı olarak düşünebiliriz, ancak CHA 1107-7626, uzayda serbestçe yüzen gezegenlerin ne kadar heyecan verici olabileceğini gösteriyor" dedi.

Bu keşif, bilim insanlarının 'yıldızlar ile gezegenler arasındaki sınırları bulanıklaştıran' yeni nesil gökcisimleri üzerine düşünmesini sağlıyor. CHA 1107-7626, galaksideki gizemli ve hızla büyüyen gezegenlerin ilk örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti.

