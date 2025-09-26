Sohbet robotları ölümcül olabilir mi? Uzmanlar yapay süper zekaya karşı uyarıyor

Teknoloji uzmanları, yapay zekanın gelişimi konusunda endişelerini giderek daha açık bir şekilde dile getiriyor. Bilgisayar bilimcileri, eğer gerekli önlemler alınmazsa süper zekanın insanlık için ciddi bir tehlike oluşturabileceğini öngörüyor.

Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 17:02

Eski Google ve Microsoft mühendisi, günümüzde ABD merkezli Makine Zekası Araştırma Enstitüsü Başkanı olan Nate Soares, yapay süper zekanın insanlık için ciddi bir tehdit oluşturabileceğini ifade ediyor. Soares, süper zekanın kontrol edilmemesi durumunda felaket senaryolarını tetikleyebileceğine dikkat çekiyor.

(AA) Yapay Zeka ve İnsan Psikolojisi Üzerindeki Tehditler NY Post'ta yer alan habere göre uzmanlar, sohbet robotlarının ruh sağlığı üzerindeki etkilerinin öngörülemeyen boyutlarının, süper zekaya sahip yapay zekaların varoluşsal tehlikeleri hakkında önemli uyarılar sunduğunu belirtiyor. Soares, yeni kitabı "If Anyone Builds It, Everyone Dies" (Eğer Biri Yaparsa, Herkes Ölür) kapsamında, ChatGPT ile aylarca sohbet ettikten sonra intihar eden ABD'li Adam Raine vakasını örnek gösterdi. Soares, bu örneğin, teknolojinin kontrol edilmesindeki kritik sorunları ortaya koyduğunu vurguluyor.