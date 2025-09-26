Sohbet robotları ölümcül olabilir mi? Uzmanlar yapay süper zekaya karşı uyarıyor
Teknoloji uzmanları, yapay zekanın gelişimi konusunda endişelerini giderek daha açık bir şekilde dile getiriyor. Bilgisayar bilimcileri, eğer gerekli önlemler alınmazsa süper zekanın insanlık için ciddi bir tehlike oluşturabileceğini öngörüyor.
Eski Google ve Microsoft mühendisi, günümüzde ABD merkezli Makine Zekası Araştırma Enstitüsü Başkanı olan Nate Soares, yapay süper zekanın insanlık için ciddi bir tehdit oluşturabileceğini ifade ediyor. Soares, süper zekanın kontrol edilmemesi durumunda felaket senaryolarını tetikleyebileceğine dikkat çekiyor.
Yapay Zeka ve İnsan Psikolojisi Üzerindeki Tehditler
NY Post'ta yer alan habere göre uzmanlar, sohbet robotlarının ruh sağlığı üzerindeki etkilerinin öngörülemeyen boyutlarının, süper zekaya sahip yapay zekaların varoluşsal tehlikeleri hakkında önemli uyarılar sunduğunu belirtiyor. Soares, yeni kitabı "If Anyone Builds It, Everyone Dies" (Eğer Biri Yaparsa, Herkes Ölür) kapsamında, ChatGPT ile aylarca sohbet ettikten sonra intihar eden ABD'li Adam Raine vakasını örnek gösterdi. Soares, bu örneğin, teknolojinin kontrol edilmesindeki kritik sorunları ortaya koyduğunu vurguluyor.
İnsanlığın Çıkarlarına Karşı Çalışabilecek Süper Zeka
Soares, insanlık tarafından geliştirilecek süper zekanın (ASI – Artificial Super Intelligence) tüm entelektüel görevlerde insanlardan üstün olacağını ve bu sistemlerin insanlığın çıkarlarına uygun hareket etmeyebileceğini ifade ediyor. Soares ve meslektaşı Eliezer Yudkowsky, bu durumun ciddi bir risk oluşturduğunu belirtiyor.
"Şirketler yapay zekalarını zararsız ve faydalı olacak şekilde yönlendirmeye çalışıyor. Ancak gelecekteki süper zekalar, kimsenin istemediği sonuçlar doğurabilir."