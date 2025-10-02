YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 3 Ekim İstanbul’da okullar deprem tatili olacak mı?

Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 16:27

İstanbul'da 3 Ekim Cuma günü deprem nedeniyle okul ların tatil edilip edilmeyeceği konusunda resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. AFAD ve valilikten gelecek olası duyurular büyük önem taşırken, vatandaşlar güncel bilgilere erişebilmek için gözlerini yetkililere çevirdi. Peki yarın okullar tatil mi?

Marmaraereğlisi'nde artçı sarsıntılar devam ederken, Tekirdağ Valiliği tarafından okul ların tatil edilmesine yönelik herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

(Kaynak: AA)

İSTANBUL'DA YARIN (3 EKİM) OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da hissedilen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından en çok merak edilen konuların başında okulların tatil edilip edilmeyeceği geliyor. Öğrenciler ve veliler "3 Ekim'de İstanbul'da okullar tatil mi olacak?" sorusuna yanıt ararken, şu ana kadar valilik ya da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan tatil kararıyla ilgili resmî bir açıklama yapılmadı. Yetkililerden gelecek duyuruların gün içerisinde paylaşılması bekleniyor.