YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 3 Ekim İstanbul’da okullar deprem tatili olacak mı?
İstanbul ve çevre illerde hissedilen 5.0 büyüklüğündeki Tekirdağ Marmaraereğlisi merkezli deprem sonrası araştırılan konulardan biri 3 Ekim’de okullar tatil mi? sorusu oldu. Depremin ardından öğrenciler ve veliler “Yarın okullar tatil olacak mı?” sorusuna yanıt arıyor. Peki okullar deprem tatili olacak mı? İşte son durum.
İstanbul'da 3 Ekim Cuma günü deprem nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. AFAD ve valilikten gelecek olası duyurular büyük önem taşırken, vatandaşlar güncel bilgilere erişebilmek için gözlerini yetkililere çevirdi. Peki yarın okullar tatil mi?
YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI?
Marmaraereğlisi'nde artçı sarsıntılar devam ederken, Tekirdağ Valiliği tarafından okulların tatil edilmesine yönelik herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.
İSTANBUL'DA YARIN (3 EKİM) OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul'da hissedilen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından en çok merak edilen konuların başında okulların tatil edilip edilmeyeceği geliyor. Öğrenciler ve veliler "3 Ekim'de İstanbul'da okullar tatil mi olacak?" sorusuna yanıt ararken, şu ana kadar valilik ya da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan tatil kararıyla ilgili resmî bir açıklama yapılmadı. Yetkililerden gelecek duyuruların gün içerisinde paylaşılması bekleniyor.