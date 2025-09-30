Trabzon’da büyük panik! Bomba yüklü insansız deniz aracı ekipleri harekete geçirdi
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından bulunan deniz aracının, Ukrayna'ya ait bomba yüklü bir kamikaze deniz aracı olduğu tespit edildi. Kıyıya getirilen aracın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Aracın, İstanbul'dan gelecek uzman ekipler tarafından detaylı şekilde inceleneceği öğrenildi.
Çarşıbaşı ilçesi açıklarında tekneyle avlanan balıkçılar, gece saatlerinde deniz yüzeyinde insansız deniz aracı fark etti. Balıkçılar, aracı bağladıkları tekneyle kıyıya çekti. Yoroz Limanı'na yanaşan balıkçılar, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi.
GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI
Ekipler, menşei belirlenemeyen deniz aracı için güvenlik şeridi çekerek liman giriş ve çıkışlarını kapattı.
UKRAYNA'YA AİT OLABİLİR
Çevrede de güvenlik önlemleri alınırken, deniz aracının incelenmesi için İstanbul'dan özel ekip talep edildi.
İlk incelemelerde insansız deniz aracının Ukrayna'ya ait olabileceği şüphesi üzerinde durulurken, uzman ekibin de ilçeye gelmek üzere yola çıktığı belirtildi.