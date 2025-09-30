Trabzon’da büyük panik! Bomba yüklü insansız deniz aracı ekipleri harekete geçirdi

Trabzon'da bulunan kamikaze deniz aracı. (İHA)

TRABZON VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Açıklamada,"Trabzon ili Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı açıklarında avlanan balıkçılarımızın ağına yabancı menşeli olduğu değerlendirilen bir cismin takıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu cisim limana getirilerek gerekli güvenlik tedbirleri alınmış, olay yerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı (SAS) ekipleri ve diğer güvenlik birimlerine haber verilmiştir. İlgili cisim, uzman ekiplerce incelenmek üzere güvenli bir şekilde muhafaza altına alınmış olup konu ile ilgili detaylı teknik inceleme ve soruşturma süreci devam etmektedir. Vatandaşlarımızın benzeri bir durumla karşılaşmaları halinde herhangi bir müdahalede bulunmadan güvenlik birimlerine haber vermeleri önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

