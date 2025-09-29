Şişli'deki trafik tartışmasında kadın avukatın camını yumruklayan motosikletli konuştu: Beni ezmeye hakkı yok!
Şişli D-100 Karayolu’nda iddiaya göre otomobiliyle seyir halinde olan avukat Zühre Dilşat L. (28) ile motosikletli Harun Ayvaz (28) arasında yol verme tartışması çıktı. Motosikletli, aracın camına vurunca kadın sürücü cep telefonuyla yaşananları kayda aldı. Bunu gören motosiklet sürücüsü de cep telefonuyla kayıt almaya başladı. Motosiklet sürücüsü 'Beni kötü duruma soktu ben sinirlendim; yolda giderken dursun diye bir kere camına vurdum zaten tek bir kere başka hiç bir temas olmadı' diyerek kendisi savundu.
Birbirlerini kaydettikleri sırada motosikletli, 'İndir camı birşey diyeceğim' diyerek kadın avukatı tehdit etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Konuyla ilgili konuşan motosiklet sürücüsü Harun Ayvaz "Gerekirse gidip şikayetçi olacağım.İki üç kere üstüme geldi beni ezmeye hakkı yok " dedi.
Olay, 25 Eylül Perşembe günü saat 11.30 sıralarında D-100 Karayolu Mecidiyeköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre karayolunda 34 NBR 558 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan avukat Zühre Dilşat L. ile 34 NB 5343 plakalı motosiklet sürücüsü H.A. yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. O sırada motosiklet sürücüsü otomobildeki kadına 'İndir camı' diyerek araca yumruk attı. Motosikletli daha sonra aracı yol kenarına çeken kadın avukatın yanına geldi.
'İNDİR CAMI BİRŞEY DİYECEĞİM'
Motosiklet sürücüsü 'Sen gör, bak camı indir, sıkıntı yok. Camı indir, bak problem yok. Camı indir. Tamam indir camı birşey diyeceğim. Hadi gel karakola gidelim' diyerek kadını tehdit etti. Ardından da yaşananları kayıt altına almaya başladı. Daha sonra da, 'Yol ortasında durdu. Birşey yaptığım için beni tahrik ediyor. Bilerek yapıyor ortada hiçbirşey yok. Şimdi ben bunu nasıl sosyal medyada yayınlıyorum sen gör' diyerek tehditlerine devam etti.
PLAKAYI SÖKÜP OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI
Tartışmanın ardından plakasını söktüğü iddia edilen motosiklet sürücüsü, motokuryenin araya girmesiyle olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar cep telefonu kameralarına yansırken, olayın ardından avukat Zühre Dilşat L., elindeki görüntülerle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giderek motosiklet sürücünden şikayetçi oldu.
"BENİ MAGANDA DURUMUNA SOKTU"
Konuyla ilgili bir video yayınlayan motosiklet sürücüsü Harun Ayvaz, "İki gün önce bir olay yaşadım. Bir kadın ben motorla giderken iki kere üstüme kırdı. Sonra tepki vermek için yanına gittim Mecidiyeköy tarafında. Gittim direkt yetiştim. İlk başta yaptığım tek şey kornaya basmaktı. Kornaya bastım ve el yaptım sen ne yapıyorsun diye. Neden üstüme geldin, kırdın diye. Gittim yanına, sonra birşeyler dedi el kol hareketleri yapıp çıkardı telefonu çekmeye başladı. Beni kötü duruma soktu. Ben birşey demedim ortada birşey yoktu. Beni çekmeye başlayınca ben de telefonumu çıkardım camı aç dedim. 'Neyin var, niye böyle yapıyorsun, üstüme niye kırdın' dedim. Durmadı yine üstüne kırdı devam etti. İleride durdurdum tekrar yanına geçtim telefonu da bırakmadım mecburen çünkü beni kötü duruma, maganda durumuna sokuyor. Yoksa ben telefonu almamıştım o çıkarttığı için çıkarttım. Ben de onun yüzünü çektim. Camı indir diyorum indirmiyor 'Derdin ne' diyeceğim. Kavga edecek halim yok kadınla. Beni kötü duruma soktu ben sinirlendim; yolda giderken dursun diye bir kere camına vurdum zaten tek bir kere başka hiç bir temas olmadı. Bir kere camına vurdum dursun diye ileride durdu camı açmadı benimle konuşmadı. Hiçbirşey demedi ben de devam ettim. Videoda kötü olan motorcular oluyor ben oluyorum. Halbuki benim hiç bir suçum yok. Kadın üç kere benim üstüme geldi. Orada benlik birşey yok ama beni maganda diye atmış; ama bütün suç kadında onun da bende videoları var. Gerekirse gidip şikayetçi olacağım ondan beni bu şekilde yayınladığı için. Çok kötü yorumlar geldi bana hiç hoş değil. Önyargı iyi birşey değil. Benim kesinlikle suçum yok. İki üç kere üstüme geldi beni ezmeye hakkı yok. Ben küçük bir motordayım diye o araçla üstüme gelmeye hakkı yok." diye konuştu.