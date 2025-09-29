Şişli’deki trafik tartışmasında kadın avukatın camını yumruklayan motosikletli konuştu: Beni ezmeye hakkı yok!

Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 13:40

Motosikletli Harun Ayvaz. (DHA)

"BENİ MAGANDA DURUMUNA SOKTU"

Konuyla ilgili bir video yayınlayan motosiklet sürücüsü Harun Ayvaz, "İki gün önce bir olay yaşadım. Bir kadın ben motorla giderken iki kere üstüme kırdı. Sonra tepki vermek için yanına gittim Mecidiyeköy tarafında. Gittim direkt yetiştim. İlk başta yaptığım tek şey kornaya basmaktı. Kornaya bastım ve el yaptım sen ne yapıyorsun diye. Neden üstüme geldin, kırdın diye. Gittim yanına, sonra birşeyler dedi el kol hareketleri yapıp çıkardı telefonu çekmeye başladı. Beni kötü duruma soktu. Ben birşey demedim ortada birşey yoktu. Beni çekmeye başlayınca ben de telefonumu çıkardım camı aç dedim. 'Neyin var, niye böyle yapıyorsun, üstüme niye kırdın' dedim. Durmadı yine üstüne kırdı devam etti. İleride durdurdum tekrar yanına geçtim telefonu da bırakmadım mecburen çünkü beni kötü duruma, maganda durumuna sokuyor. Yoksa ben telefonu almamıştım o çıkarttığı için çıkarttım. Ben de onun yüzünü çektim. Camı indir diyorum indirmiyor 'Derdin ne' diyeceğim. Kavga edecek halim yok kadınla. Beni kötü duruma soktu ben sinirlendim; yolda giderken dursun diye bir kere camına vurdum zaten tek bir kere başka hiç bir temas olmadı. Bir kere camına vurdum dursun diye ileride durdu camı açmadı benimle konuşmadı. Hiçbirşey demedi ben de devam ettim. Videoda kötü olan motorcular oluyor ben oluyorum. Halbuki benim hiç bir suçum yok. Kadın üç kere benim üstüme geldi. Orada benlik birşey yok ama beni maganda diye atmış; ama bütün suç kadında onun da bende videoları var. Gerekirse gidip şikayetçi olacağım ondan beni bu şekilde yayınladığı için. Çok kötü yorumlar geldi bana hiç hoş değil. Önyargı iyi birşey değil. Benim kesinlikle suçum yok. İki üç kere üstüme geldi beni ezmeye hakkı yok. Ben küçük bir motordayım diye o araçla üstüme gelmeye hakkı yok." diye konuştu.