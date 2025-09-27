Diyarbakır’da minibüs duraktaki otobüse çarptı: Çok sayıda yaralı var

Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 15:25

Diyarbakır'da iki halk otobüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Diyarbakır 'ın Yenişehir ilçesinde, şehir içi minibüsün durakta bekleyen otobüse arkadan çarptığı kazada, ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da olduğu 15 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da minibüs, durakta duran otobüse çarptı.

15 KİŞİ YARALANDI

Kazada, ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da olduğu 15 kişi yaralandı.Yaralılardan birinin ise hamile olduğu belirtildi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.