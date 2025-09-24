Sivas'ta feci kaza! 400 metrelik uçuruma uçtular: 4 ölü

Sivas Doğanşar’da bir otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Feci kaza 4 saat sonra fark edilirken cenazeler 400 metrelik uçurumdan güçlükle çıkarıldı.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 06:02

Paylaş





ABONE OL

Sivas Doğanşar'da 4 kişinin hayatını kaybettiği kazanın, olaydan yaklaşık 4 saat sonra fark edildiği ortaya çıktı. Yapılan incelemede Mehmet İncir'in saat 15.00 sıralarında beraberinde Halil Karamuk, Ayşe Karamuk ve Arife Aslan ile Doğanşar Devlet Hastanesi'nden ilçeye bağlı Karkın köyüne dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Sivas'ta kaza (DHA) Yaklaşık 30 dakikalık mesafeye rağmen yakınları 4 kişiden haber alamadı. Yapılan aramalara rağmen telefonların açılmamasından da endişelenen yakınları köy ile hastane arasındaki güzergahı kontrol etmeye çıktı. Kaza bölgesine geldiklerinde lastik izlerinin uçurumu göstermesi üzerine yapılan incelemede otomobilin yaklaşık 400 metreden yuvarlandığı anlaşıldı.