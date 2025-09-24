Kahramanmaraş’ta en büyük yıkımlardan birini yaşayan Ebrar Sitesi yeniden inşa edildi 678 konut ve 99 iş yeri tamamlandı

Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 09:56

Kahramanmaraş merkezli depremlerin simge notalarından biri olan Onikişubat ilçesindeki Ebrar Sitesi'nde yeniden hayat başladı.



Bölgede zemin güçlendirme çalışmaları yapılarak binlerce fore kazık ve betonarme perde duvar sistemi kullanıldı. Yatay mimari tercih edilerek bloklar en fazla 5 katlı olacak şekilde tasarlandı.





Yeniden inşa süreci kapsamında 30 blok halinde 678 konut ve 99 iş yeri tamamlandı.



KONUTLARIN ANAHTAR TESLİMİ YAPILDI

Tünel kalıp sistemiyle depreme dayanıklı yapılar yükselirken, sosyal alanlar ve çevre düzenlemesi de projeye dahil edildi. İnşaat sürecinde yaklaşık bin işçi ve teknik personel gece gündüz görev aldı. Konutların anahtar teslimleriyle birlikte hak sahipleri yeni dairelerine taşınmaya başladı. Teslimler kademeli olarak sürerken, bazı aileler uzun süre bekledikleri evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.