Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 06:58

Dün akşam saatlerinde Rize İl Özel İdare ekiplerinin yürüttüğü karla mücadele çalışmaları sırasında yayla yolunda çığ meydana geldi. Yolda seyir halinde bulunan ve içinde hayvanların da yer aldığı bir kamyonete çığ çarpması sonucu uçurumun kıyısında askıda kaldı.

Rize'de çığ düştü! Mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı (takvim foto arşiv)

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma ve iş makineleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu mahsur kalan 15 kişi ile kamyonet ve içerisindeki hayvanlar kurtarıldı.