Efsane Cuma ne zaman başlıyor? 2025 Kasım indirimleri (şahane cuma) hangi tarihte başlıyor?

Her Kasım ayında alışveriş tutkunlarının gözü büyük indirim günlerine çevriliyor. Birçok kişi, “Efsana Cuma indirimleri ne zaman? Şahane Cuma hangi tarihte başlıyor?” sorularına yanıt arıyor. İşte 2025 Kasım ayı indirim günleri…

Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 16:27

2025 EFSANE CUMA NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2025'te Efsane Cuma, 28 Kasım Cuma günü başlayacak olup, teknoloji ürünlerinden giyime, kozmetikten ev eşyalarına kadar pek çok kategoride tüketicilere özel fırsatlar sunacak.

KASIM İNDİRİMLERİ HANGİ TARİHTE BİTİYOR? Şahane Kasım indirimleri, Efsane Cuma ile açılış yapacak fırsatların yıl sonuna kadar sürmesi öngörülüyor.