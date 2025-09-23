28 Ekim yarım gün mü, resmi tatil ne zaman başlıyor? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor?

Türkiye’nin en önemli milli bayramlarından biri olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2025 yılında da coşkuyla kutlanacak. Bayram yaklaşırken çalışanlar ve öğrenciler tatil günü ve 28 Ekim’in durumu hakkında araştırmalar yapıyor. Peki resmi tatil ne zaman başlıyor, hangi kurumlar kapalı olacak? İşte merak edilenler!

Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 14:46

Türkiye 29 Ekim 2025'te Cumhuriyet'in ilanının 102. yıl dönümünü coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 1923 yılında ilan edilen Cumhuriyet, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en önemli kazanımı olarak tarihe geçerken bu özel gün ülke genelinde resmi tatil kapsamında kutlanacak. Peki 28 Ekim 2025 yarım gün mü? İşte ayrıntılar.

(Takvim Foto Arşiv) 28 Ekim 2025 Yarım Gün Mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın arifesi olan 28 Ekim, bu yıl Salı gününe denk geliyor. Resmi takvime göre 28 Ekim saat 13.00'ten itibaren yarım gün tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle birçok kamu kurumu ve okul, öğleden sonra hizmet vermeyecek.