II. Abdulhamit'ten Başkan Erdoğana kadar bütün liderleri gören 127 yaşındaki Amasyalı 'Ayşe Nine' hayatını kaybetti

Amasya’nın Suluova ilçesinde 127 yaşındaki Ayşe Bayrı, hayatını kaybetti. 3 padişah ile 12 cumhurbaşkanı dönemine tanıklık eden 5 çocuk ve 20 torun sahibi Ayşe Nine, son yolculuğuna uğurlandı.

Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 16:03

Nefes darlığı ve organ yetmezliğinden dolayı bir süredir hastanede tedavi altında tutulan 1 Temmuz 1898 doğumlu Ayşe Nine, hayatını kaybetti.



SULTAN HAMİT'TEN BAŞKAN ERDOĞAN'A



Osmanlı'nın son üç padişahı II. Abdülhamit, V. Mehmed Reşad ve VI. Mehmed Vahdeddin ile Mustafa Kemal Atatürk'ten Recep Tayyip Erdoğan'a kadarki

12 cumhurbaşkanının dönemlerine tanıklık eden Bayrı'nın cenazesi Hacı Mustafa Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi.



Cenaze törenine katıldığı Bayrı'yı geçen sene bayramda evinde ziyaret ettiğini hatırlatan Suluova Belediye Başkanı Rıfat Uzun, "Ayşe Ninemiz memleketimizin, yöremizin en yaşlısıydı. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin başı sağ olsun" diye konuştu.