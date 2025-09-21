Esenyurt’ta 16 yaşındaki Gizem sırra kadem bastı! Ekmek almaya gitti bir daha gelmedi

Yenge Nazar Karakuş (İHA)





"HİÇ BÖYLE ŞEYLER YAPMAZDI. HİÇBİR YERDEN ULAŞAMIYORUZ"

16 yaşındaki Gizem'in yengesi Nazar Karakuş ise, "Kendisinden bir haftadır haber alamıyoruz. Öldü mü kaldı mı hiç bilmiyoruz. Babası cezaevinde çok kötü durumda ağlıyor. Merak içerisinde. Geçen pazar günü markete diye gitti. Hiçbir yerden ulaşım sağlayamıyoruz. Hiç böyle şeyler yapmazdı. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Polise de gittik hiçbir yerden haber çıkmadı. En azından buradayım iyiyim desin. Ya da dönsün gelsin. Baban çok kötü durumda Gizem nasıl dayanıyorsun. Çık gel kızım yapma böyle" diye konuştu.