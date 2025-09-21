Konya’da korkunç kaza! Otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralı
Konya'nın Yunak ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. 34 RZ 7822 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Akşehir- Yunak yolu Ayrıtepe mevkisinde meydana geldi. 34 RZ 7822 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Ekiplerin yaptığı kontrolde Fatma Çoban ve Kezban Güneş'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Yaralılar Adil Çoban, Samet Çoban ve Hakan Özdemir, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Yunak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Adil Çoban da doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.