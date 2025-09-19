Japonya’da Türk gencin sır ölümü! Önce virüs dediler sonra intihar

İzmir Menemen’de yaşayan 19 yaşındaki Mehmet Arda Uzun, en büyük hayalini gerçekleştirerek gittiği Japonya’da kaldığı otel odasında ölü bulundu. Japon yetkililerin önce “virüs” ardından “intihar” açıklamaları aileyi tatmin etmezken, baba Mehmet Uzun “Oğlumuz hayat doluydu, intihar etmiş olamaz. Bu şüpheli ölümün peşini bırakmayacağız” diyerek tepki gösterdi.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 11:23

Paylaş





ABONE OL

İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Mehmet Arda Uzun, hayalini kurduğu Japonya'ya yaptığı ziyaret sırasında hayatını kaybetti. Tokyo'da konakladığı otel odasında hareketsiz bulunan genç, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Türk genci Japonya'da ölü bulundu (Takvim.com.tr)

TÜRK GENCİNİN ÖLÜMÜNDE SIR ÇELİŞKİ

Yeni Asır'ın aktardığı bilgilere göre, Japon yetkililer ilk incelemede Uzun'un "virüs kaynaklı" yaşamını yitirdiğini öne sürdü. Daha sonra yapılan açıklamalarda ise ölümün "intihar" olarak kayıtlara geçtiği bildirildi. Ancak aile, çelişkili açıklamalara tepki gösterdi.

Türk genci Japonya'da ölü bulundu (Takvim.com.tr)

"ŞÜPHELİ ÖLÜMÜN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Cenazesi İzmir'e getirilen Mehmet Arda Uzun, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Acılı baba Mehmet Uzun, yaptığı açıklamada, " Oğlumuz hayat doluydu, gezmeye gidip intihar etmiş olamaz. Bu şüpheli ölümünpeşini bırakmayacağız. Arda'nın gezmeye gidip intihar ettiğine inanmıyorum" dedi

Mehmet Arda Uzun'un Japonya'da yaşamını yitirmeden önceki son görüntülerinin de ortaya çıktığı öğrenildi.