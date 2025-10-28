HAC KURASI TAKVİMİ 2026 | Hac kurası ne zaman çekilecek, hangi tarihte? Hac kurası nasıl yapılacak?

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025 10:20

"Hac kuraları ne zaman çekilecek?" sorusu, Diyanet'ten gelecek açıklamaları yakından takip eden adayların gündeminde yer alıyor. 2026 yılı hac kurası için ön kayıt ve kayıt yenileme süreci geçtiğimiz haftalarda sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından, kutsal topraklara gitmeyi arzulayan vatandaşların merakla beklediği tarih de duyuruldu. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca, 2026 yılı hac kura çekiminin yapılacağı günü kamuoyuna açıkladı.

Toplantıda 2026 yılı hac hazırlıklarının ele alındığını ifade eden Karaca, "Kurul görüşmeleri sonucunda hac kura tarihi de netleşmiştir. Buna göre 2026 hac kurası, 5 Kasım Çarşamba günü saat 10.30'da, Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda çekilecektir. Kura, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu üyelerinin katılımıyla, noter ve basın mensuplarının huzurunda dijital ortamda yapılacak. Vatandaşlarımız ise bu süreci canlı olarak takip edebilecektir." dedi.

Karaca, 2025 yılı içerisinde üç kez toplanan Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu'nun, 23 Ekim'de yapılan dördüncü toplantısında gündemindeki konuları karara bağladığını belirtti.

(Kaynak: AA)

HAC ÖN KAYIT SÜRECİ TAMAMLANDI

Karaca, hac kura sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "2026 yılı hac kurasına, 1 milyon 615 bin 44'ü kayıt yenileyen ve 184 bin 791'i ilk kez başvuru yapan olmak üzere toplam 1 milyon 799 bin 835 vatandaşımız katılmaya hak kazanmıştır." ifadelerine yer verdi.

HAC AYLARI HANGİLERİDİR?

Hac ayları, hicri takvime göre Şevval, Zilkade ve Zilhicce ayının ilk on günü olarak kabul edilir. Bu aylarda ihrama girilmesi gerektiği için bu dönem "hac ayları" olarak adlandırılır.

Hac aylarının bu şekilde tanımlanmasının nedeni, haccın tüm ibadetlerinin bu aylarda tamamlanması değil, ihramın Şevval ayından itibaren giyilebilmesidir. Bu zaman diliminde ihrama girip, haccın iki temel rüknünden biri olan Arafat vakfesini — yalnızca Zilhicce'nin dokuzuncu günü öğle vaktinden onuncu günü fecr-i sadık vaktine kadar yapılabilen — yerine getiren kimsenin haccı geçerli olur.

Haccın diğer temel rüknü olan ziyaret tavafı ise Kurban Bayramı günlerinde yapılır. Ancak bu tavaf o günlerde gerçekleştirilemezse, daha sonra yerine getirilmesi mümkündür. Bu durumda kişi, gecikmenin gerektirdiği cezayı ödemek koşuluyla ibadetini tamamlamış sayılır ve o yılki haccı geçersiz olmaz (Kâsânî, Bedâi', 2/132-133).

HAC DURUMU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ