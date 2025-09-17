Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025 08:50

Kaza sonrası olay yerinden gittiği düşünülen şoförün cansız bedeni aracın altından çıktı! (takvim foto arşiv)

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, sürücü Kanal'ı kurtarmak için çalışmaya başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle sürücü Kanal'ın cansız bedeni sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından evli ve 3 çocuk babası Kanal'ın cansız bedeni morga götürülmek için hastaneye kaldırıldı. Gece saatlerinde yaşanan kazada sürücünün bulunamaması üzerine olay yerinden gittiği düşünülmüştü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.