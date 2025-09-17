Çocuklarının yanında babaya tokat atan magandanın işyeri kurşunlandı

Kocaeli Gebze'de aşırı hız yaptığı için kendisini uyaran babaya çocuklarının yanında şiddet uygulayan O.C isimli şahıs, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından hemen tutuklandı. Büyük tepkilere neden olan Ozan Canyürek'in iş yeri ise akşam saatlerinde kurşunlandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşanan ve Türkiye gündemine oturan şiddet olayının ardından Çocuklarının gözü önünde babayı darp eden O.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay sırasında yanında bulunan 17 yaşındaki kardeşi C.C. ise ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Kararın ardından gece yarısı O.C.'ye ait İstanbul'un Kartal' ilçesindeki işyeri kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, işyerinde maddi hasar meydana geldi. Silahlı saldırının ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde çevrede çok sayıda boş kovan bulundu.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Aşırı hıza tepki gösteren babaya çocuklarının yanında şiddet (DHA)

ÇOCUKLARININ ÖNÜNDE BABAYA ŞİDDET

Türkiye gündemine oturan olay, 15 Eylül sabahı saat 09.00 sıralarında Kartal'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Kızı ve oğlunu okula götüren baba, çocuklarıyla birlikte yürürken yanlarından hızla geçen cipin sürücüsüne tepki gösterdi.

Çocuklarını okula götüren babanın haklı tepkisini hazmedemeyen maganda, aracıyla geri manevra yaptı. Aracı babanın yanında durduran maganda ile baba arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle cipten inen sürücü, çocukların gözleri önünde babaya tokat attı. Ardından tekrar aracına binen sürücü hızla bölgeden uzaklaştı.

Olay anı çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük tepki topladı.