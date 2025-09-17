Diyarbakır’da öğretmene veli şiddeti: O anlar kamerada

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir veli, Hürriyet İlkokulu’nda nöbetçi öğretmenlik yapan R.S.’ye tartışma sırasında tokat attı. Şiddet anları güvenlik kamerasına yansırken olay sonrası öğretmen şikâyetçi oldu. Saldırgan veli gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir ilkokulda görev yapan kadın öğretmen R.S., öğrencisinin velisi tarafından saldırıya uğradı. Veli tarafından atılan tokat güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün 5 Nisan Mahallesi'ndeki Hürriyet İlkokulu'nda yaşandı. İddiaya göre, nöbetçi öğretmen R.S. teneffüs sırasında kavga eden iki öğrenciyi ayırdı. Kavgada bir öğrencinin boğazında tırnak izi oluştu. Durumu ailesine anlatan öğrencinin annesi, okula gelerek öğretmenle tartışmaya başladı.

SALDIRGAN KADIN GÖZALTINA ALINDI

Çıkan tartışma sırasında veli, kadın öğretmen R.S.'ye tokat attı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, öğretmen olay sonrası tehditler aldığı gerekçesiyle okula gidemedi. Öğretmen R.S.'nin şikâyeti üzerine veli gözaltına alındı.

DİYARBAKIR MEM ÖĞRETMENE YAPILAN SALDIRIYI KINADI

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenin veli tarafından darp edilmesi olayını kınadı. Yapılan açıklamada, "Okul idaresinin ve diğer öğretmenlerin araya girmesiyle olayın büyümesine engel olunmuş ve vakit geçirmeden güvenlik kuvvetlerine gerekli bildirimde bulunulmuştur. Okul idaresi tarafından olayın araştırılması sonucunda adı geçen öğretmenin kavga eden iki öğrenciyi ayırdığı ve öğretmen tarafından öğrencilere şiddet uygulandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı tespit edilmiştir. Öğretmenimize yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Konuyla ilgili Diyarbakır Valiliğimizce idari soruşturma başlatılmış olup, adi süreç müdürlüğümüz tarafından yakından takip edilecektir'' denildi.