İstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu! Yüzde 80’i gördü

Giriş Tarihi: 15 Eylül 2025 09:10

Megakentin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında yoğun trafik gözleniyor.

Takvim Foto Arşiv

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Beylikdüzü, Avcılar, Yenibosna, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy mevkilerinde araçlar ağır seyrediyor.

Ters istikamette ise Küçükçekmece mevkisinde yaşanan araç arızası sonucu bir şeridin trafiğe kapalı olması nedeniyle bölgede yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nun Ankara yönünde trafik Esenyurt ve Gaziosmanpaşa mevkilerinde etkili olurken, Edirne istikametinde akıcı seyrediyor.

Avcılar-Haramidere, Basın Ekspres ve Mahmutbey bağlantı yollarında da her iki istikamette araçlar güçlükle ilerliyor.

ANADOLU YAKASI'NDA TRAFİK YÜZDE 80'E ÇIKTI

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde trafik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Uzunçayır, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Kozyatağı mevkisine kadar uzuyor.