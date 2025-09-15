takvim-logo

Eski belediye başkanı Mehmet Kaya hayatını kaybetti! Bursa’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada eski Yenişehir Belediye Başkanı Mehmet Kaya yaşamını yitirirken, eşi ile diğer aracın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, O.Y. idaresindeki araç ile 1999-2001 yılları arasında Yenişehir Belediye Başkanlığı yapan Mehmet Kaya'nın içinde bulunduğu araç Kozdere yolunda kafa kafaya çarpıştı.

ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

Çarpışmanın şiddetiyle araçlar hurdaya dönerken, Mehmet Kaya olay yerinde hayatını kaybetti.

1 ÖLÜ 2 YARALI

Yaralanan eşi Kadriye Kaya ile diğer aracın sürücüsü O.Y. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

