Eski belediye başkanı Mehmet Kaya hayatını kaybetti! Bursa’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Giriş Tarihi: 15 Eylül 2025 21:33

Edinilen bilgiye göre, O.Y. idaresindeki araç ile 1999-2001 yılları arasında Yenişehir Belediye Başkanlığı yapan Mehmet Kaya 'nın içinde bulunduğu araç Kozdere yolunda kafa kafaya çarpıştı.

Bursa’da feci kaza: Eski belediye başkanı hayatını kaybetti, eşi ve 1 kişi yaralandı. (İHA)

1 ÖLÜ 2 YARALI

Yaralanan eşi Kadriye Kaya ile diğer aracın sürücüsü O.Y. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.