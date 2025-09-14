Kocaeli’deki çifte cinayette 3 yıl sonra adalet

Kocaeli'de trafik ışıklarında uğradıkları silahlı saldırıyla hayatını kaybeden Emine Çöp ve Tuğçe Semiz’in failleri 3 yıl sonra yakalandı. Yalova ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025

Kocaeli Gebze'de 2022 yılında Emine Çöp ve Tuğçe Semiz'in içinde bulunduğu otomobil ile Alihan K.'nin kullandığı araç, trafik ışıklarında durduğu sırada arkadan gelen bir otomobilden inen saldırganların hedefi oldu.

Tabancalarla açılan ateş sonucu Tuğçe Semiz ve kuzeni Emine Çöp, hayatını kaybetti. Alihan K. yaralı kurtuldu. Katillerin bulunması için başlatılan geniş çaplı soruşturma sürerken, iki gencin ailesi atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkarak yardım istedi. Ardından soruşturma dosyasına gizlilik kararı getirildi. Polis, 3 yıl boyunca firarilerin izini sürdü.

Şüphelilerden R.T., Yalova Çınarcık'ta, diğeri A.Y. İstanbul Kartal'da kıskıvrak yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

